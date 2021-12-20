Тбилиси, 21 декабря, 2021, 02:03 — ИА Регнум. Заработная плата мужчин почти во всех отраслях грузинской экономики существенно превышает заработную плату женщин, сообщает 20 декабря ibusiness.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузинский лари

Согласно официальным статистическим данным, среднемесячная номинальная заработная плата в Грузии в третьем квартале 2021 года увеличилась на 10,4%, то есть на 129 лари (менее $42) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 1 368,5 лари ($443).В третьем квартале 2021 года средняя заработная плата женщин составляла 1106,4 лари ($358), а мужчин — 1 612,1 лари ($552). Годовой прирост заработной платы составил 128,2 лари ($41) (13,1%) для женщин и 139,6 лари ($45) (9,5%) для мужчин. Средняя заработная плата мужчин на 505,7 лари ($ 163) превышает среднюю заработную плату женщин.