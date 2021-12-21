Вена, , 01:20 — REGNUM Президент Австрии Александер Ван дер Беллен 20 декабря заявил об угрозе распространения мощной пятой волны COVID-19, которую может вызвать штамм коронавируса «Омикрон». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Александер ван дер Беллен Bundespraesident.at

Александер Ван дер Беллен «Омикрон», вероятно, не за горами и вызовет сильную пятую волну».

По словам президента, австрийские эксперты в ходе разговора подтвердили ему высокую вероятность этого сценария. Он также рекомендовал всем как можно скорее пройти ревакцинацию, носить защитные маски, соблюдать дистанцирование, сократить контакты и проходить регулярное тестирование на коронавирус.

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Напомним, что в Австрии 12 декабря завершился трёхнедельный общенациональный локдаун, введённый из-за четвёртой волны распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Австрии незадолго до рождественских каникул ужесточило правила въезда в страну из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

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