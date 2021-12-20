Женева, Швейцария, 21 декабря, 2021, 01:13 — ИА Регнум. Уход профессионалов из медицины в связи с тяжёлыми условиями труда во время пандемии COVID-19 и отсутствием должной поддержки обеспокоил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом 20 декабря заявил в ходе брифинга в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Глава ВОЗ выразил обеспокоенность уходом из медицины врачей и медсестёр. По его словам, это происходит из-за возросшей многократно нагрузки на медперсонал в связи с пандемией COVID-19.

«Врачи и медсестры работают день и ночь вот уже более двух лет, и многие из них перегорели, не получая признательности за свой труд», — отметил Гебрейесус.

Руководитель ВОЗ напомнил, что в начале пандемии выражалось много поддержки медицинским работникам, но, по его мнению, благодарность должна воплотиться в действиях. В частности, правительствам стран мира надо задуматься над улучшением условий труда и оплаты медиков, профессиональной подготовкой и различными видами поощрений.

Гебрейесус отметил, что понимает «разочарование медработников», и призвал СМИ напомнить всему мировому сообществу о необходимости инвестировать в систему здравоохранения, особенно в трудовые ресурсы.

Глава ВОЗ добавил, что 2022 год «должен стать годом, когда мы покончим с пандемией» и годом, когда все страны инвестируют в подготовку к бедствиям подобного масштаба. Гебрейесус призвал страны мира направить ресурсы на развитие систем охраны здоровья, которые будут базироваться на устойчивых системах охраны здоровья и всеобщей доступности медицины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предположении специалистов ВОЗ, что штамм коронавируса «Омикрон» может стать «живой вакциной» от COVID-19.