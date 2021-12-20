Абуджа, 21 декабря, 2021, 01:10 — ИА Регнум. Число погибших в результате нападений на деревни в штате Кадуна на севере Нигерии выросло до 40 человек, заявил министр безопасности и внутренних дел штата Сэмюэль Аруван в ходе пресс-конференции.

Нигерия

По его словам, сотрудники силовых ведомств обнаружили тела 40 погибших в трех деревнях в регионе Гива. Аруван отметил, что вооруженные бандиты напали на деревни Кауран Фава, Марке и Рихейя. Изначально полиция предполагала, что погибли 38 мирных жителей, однако накануне силовики обнаружили еще двух погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные боевики совершили нападение на три деревни на севере Нигерии 19 декабря. Бандиты грабили мирных жителей, поджигали дома, а также разрушали сельхозтехнику.