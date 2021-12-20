Париж, 21 декабря, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Мужчина, который ранее захватил в заложницы двух женщин на востоке Парижа, освободил одну из них, с ним продолжаются переговоры. Об этом пресс-служба столичной полиции в ночь на 21 декабря сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM «Заложники»

пресс-служба полиции Парижа «Сумасшедший только что освободил одну из заложниц, которая не пострадала. Бригада розыска и быстрого реагирования (BIS) всё ещё ведёт переговоры».

Инцидент произошёл вечером 20 декабря на улице Алигр, расположенной на востоке Парижа. Вооружённый ножом мужчина, предположительно выходец из Туниса 56 лет, в одном из магазинов взял в заложницы двух женщин.

По информации радио Europe 1, столичная полиция не связывает данное происшествие с терроризмом. Мужчина, вероятнее всего, страдает психическим заболеванием. После прибытия на место инцидента правоохранителей он потребовал для переговоров министра юстиции Франции Эрика Дюпон-Моретти, который якобы уже согласился пообщаться с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, в 12-м округе Парижа мужчина, вооружённый ножом, захватил в заложники двух женщин на улице Алигр.