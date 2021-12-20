Берлин, 21 декабря, 2021, 00:48 — ИА Регнум. Немецкая электроэнергетическая компания Neckermann Strom AG, которая предоставляет услуги примерно 13 тысячам потребителей в Германии, подала заявление о своем банкротстве на фоне ситуации с растущими ценами на топливо в ЕС. Об этом 20 декабря сообщило издание Wirtschafts Woche.

Иван Шилов ИА REGNUM Альтернативаня энергетика

Организация позиционируется как поставщик экологически чистой электроэнергии. Neckermann Strom была образована в 2013 году.

Напомним, в середине октября в ФРГ, из-за роста цен на топливо, объявила о своем банкротстве энергетическая компания Otima Energie AG.