Киншаса, 21 декабря, 2021, 00:48 — ИА Регнум. Не менее четырех человек погибли в результате столкновений протестующих с полицией на северо-востоке Демократической Республики Конго, передает Radio Okapi.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Демократическая Республика Конго

Сообщается, что беспорядки произошли в городе Гома в провинции Северное Киву. Жители города вышли протестовать против роста преступности в регионе и бездействия полиции по этому вопросу. Протестную акцию попытались разогнать полицейские, в результате этого погибли не менее четырех человек. Эти данные подтверждает и миссия ООН в ДРК.

Отмечается, что северо-восточные провинции ДР Конго Северное Киву и Итури захлестнула волна насилия из-за роста активности повстанческих группировок. При этом в ООН обвиняют местную полицию в неспособности защитить от убийств и грабежей.