Белград, , 02:01 — REGNUM На освящение деятельности правящей Сербской прогрессивной партии сербские телеканалы выделяют больше всего эфирного времени, даже не учитывая время, которое выделяется ее лидеру — президенту Сербии Александру Вучичу. Об этом 20 декабря сообщило Бюро общественных исследований, ссылаясь на результаты своего исследования.

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В список партий, которые в эфире национальных телеканалов представлены положительно, попали в том числе «Движение социалистов» министра внутренних дел Александра Вулина, Партия справедливости и примирения, движение «Хватит!», «Единая Сербия», «Двери», Демократическая партия Сербии, Сербская радикальная партия.

Нейтрально представлены Партия современной Сербии, партия «Заветницы», «Союз венгров Воеводины», Демократическая партия, Социал-демократическая партия, «Объединенная долина — ПДД Санджак».

Лидерами по проценту негатива в эфире являются движение «Освобождение», Народная партия, Партия свободы и справедливости, «Лига социал-демократов Воеводины», «Вместе для Сербии».

Напомним, что ранее часть оппозиции бойкотировала парламентские выборы 2020 года из-за неравных условий ведения предвыборной кампании и недостаточного освящения деятельности оппозиционных партий в эфире национальных телеканалов.