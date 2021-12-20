Тбилиси, 21 декабря, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Ужесточение законодательства об азартных играх может критически ограничить финансирование грузинского спорта, соообщает 20 декабря presa.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Ассоциация игрового бизнеса Грузии провела в Тбилиси пресс-конференцию, посвященную прекращению спонсирования грузинского спорта. Известные грузинские спортсмены и представители игорного бизнеса единодушно отметили, что в случае утверждения объявленных законодательных ограничений из-за возросшего налогового давления сектору игорного бизнеса придется отказаться от спонсирования спорта, что поставит многие его виды в очень сложное положение и убьет перспективы их развития. Спортсмены говорят, что велика вероятность того, что многим из них вообще придётся отказаться от занятий профессиональным спортом.

«Я считаю, что если игорному бизнесу придется уйти из спорта, это будет катастрофой для этой сферы. Грузинский спорт — это в основном игорный бизнес, и я могу сказать про себя лично, что если будут приняты эти строжайшие правила, мне придется уйти либо из спорта, либо уехать из страны, потому что у меня нет другого стабильного дохода», — сказал чемпион мира по армрестлингу Леван Сагинашвили.

А чемпионка мира по самбо Нино Одзелашвили заявила, что без финансирования со стороны игорного бизнеса грузинский спорт не сможет существовать.

Напомним, что 13 декабря в парламент Грузии был представлен законопроект о введении новых правил для игорного бизнеса. Эти правила предусматривают значительное (до 70%) увеличение налоговой нагрузки на игорный бизнес, полный запрет рекламы (кроме спонсорства) и увеличение минимального возраста участников азартных игр до 25 лет.