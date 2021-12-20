Штат Калифорния, США, 21 декабря, 2021, 00:27 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано сейсмологами у побережья американского штата Калифорния. Об этом 20 декабря сообщила геологическая служба США (USGS).

Цитата из к/ф «Землетрясение». Реж. Марк Робсон. 1974. США Калифорния. После сильного толчка

Подземные толчки были зарегистрированы в 23:10 мск, эпицентр находился в акватории Тихого океане в 49,6 км от города Ферндейл, где проживают около 16 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 9,3 км.

Информация о возможных пострадавших, либо разрушениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,1, которое произошло в северной части Аргентины.