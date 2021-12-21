Санкт-Петербург, , 01:21 — REGNUM Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился в Санкт-Петербурге с генеральным директором предприятия «Сербиягаз» Душаном Баятовичем. Об этом сообщил официальный портал «Газпрома» 20 декабря.

Алексей Миллер Gazprom.ru

«Одними из основных тем стали реализация совместных газотранспортных проектов, в частности, проекта «Южный поток» и проекта создания ПХГ «Банатский двор». Алексей Миллер и Душан Баятович с удовлетворением отметили прогресс в реализации обоих проектов и уделили особое внимание планированию работ зарегистрированной на этой неделе совместной компании South Stream Serbia AG по подготовке ТЭО сербского участка газопровода», — говорится в сообщении российской компании.

Стороны также обсудили вопросы стратегического развития газотранспортной системы Сербии.

Напомним, что в 2021 году «Газпром» начал поставлять газ в Сербии по морскому газопроводу «Турецкий поток». Российский газ в Сербию поступает через территорию Турции и Болгарии.