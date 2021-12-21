Курган, , 00:24 — REGNUM Возле Курганского пригородного вокзала бездомные столицы Зауралья могут получить горячее питание, тёплые вещи и направление на флюорографию. Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Выдали маску, проверили температуру. Помощь бездомным Кургана. Пресс-служба Курганской епархии

Проект «Социальный пункт «Сквер Милосердия» реализуется в Курганской епархии с использованием средств, которые получены из Фонда президентских грантов. В реализации проекта задействованы 14 приходов города Кургана. В социальном пункте работает 31 доброволец.

В меню для бездомных на текущей неделе: суп с крупой и тушёнкой, суп гороховый, борщ, щи с мясом, рассольник, макароны, рис, гречневая и пшенная каши с тушеной говядиной, дополнительный гарнир из квашеной капусты и соленых помидор, яйца, булочки, чай с лимоном и травами, а также сладости — вафли, конфеты и печенье.

Было произведено уже шесть кормлений, выдано 272 порции, нуждающиеся получили 187 единиц одежды, более 100 медицинских одноразовых масок.

Кроме того, социальный пункт посещают психолог, фельдшер и социальный работник из Центра социального обслуживания населения по городу Кургану.