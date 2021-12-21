Сана, , 00:16 — REGNUM Самолеты военно-воздушных сил аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли удары по позициям хуситов (движение «Ансар Алла») в Йемене 20 декабря, передает телеканал Al Mayadeen.

Истребитель Саудовской Аравии DVIDSHUB

Ударам подверглись объекты в районе международного аэропорта в йеменской столице Сане. Перед атакой коалиция потребовала от представителей международных гуманитарных организаций и гражданских сотрудников покинуть указанный район. Сведения о последствиях операции не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря йеменские хуситы обстреляли с помощью ракет и беспилотников со взрывчаткой несколько городов на юге Саудовской Аравии.

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