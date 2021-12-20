Приштина, Сербия, 21 декабря, 2021, 01:14 — ИА Регнум. Сепаратистское Косово в 2022 году могло бы подать заявку на прием в Евросоюз. Об этом 20 декабря сообщили косовские СМИ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

Премьер-министр Косово Альбин Курти считает, что сепаратистское образование выполнило все критерии для подачи заявления на вступление в ЕС, передает издание Reporteri.

Тем временем опрошенные изданием эксперты считают, что Брюссель может сделать условием присуждения Косово статуса кандидата на вступление в ЕС продвижение переговорного процесса между Белградом и Приштиной.

Напомним, что в сентябре 2021 года для сепаратистского Косово закончился мораторий на подачу заявления на прием в международные организации, предусмотренный Вашингтонским соглашением.