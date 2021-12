Лондон, , 10:15 — REGNUM Судья разрешил британскому электронному музыканту Four Tet (настоящее имя — Киран Хейден) возбудить дело о нарушении контракта против Domino Recordings после того, как лейбл удалил три его альбома из стриминговых сервисов в прошлом месяце. Об этом 20 декабря сообщил портал Music Week.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

По данным Music Week, во время предварительного слушания на прошлой неделе, 16 декабря 2021 года, в Суде по интеллектуальной собственности Великобритании заместитель судьи Пэт Трейси разрешил Four Tet возбудить дело о нарушении контракта против Domino.

Полное судебное разбирательство должно состояться в начале 2022 года, но слушание на прошлой неделе стало последним событием в юридическом споре, после того как Four Tet доказал, что три его альбома — Pause, Rounds и Everything Ecstatic — были удалены из стриминговых сервисов после того, как он подал в суд на Domino из-за ставки роялти за прослушивания его песен по его контракту, который предшествовал эпохе цифровых прослушиваний в стриминговых сервисах. Music Week сообщил в августе, что Four Tet получал 18% за прослушивания и загрузки и надеялся повысить их. Сообщается также, что он «требовал возмещения убытков в размере до 70 000 фунтов стерлингов плюс расходы по иску об исторических гонорарах за потоковые прослушивания и загрузку, а также судебного решения по ставке 50%».

Four Tet ранее заявил, что если его дело будет передано в Верховный суд, он «не сможет позволить себе этот судебный процесс».

Читайте ранее в этом сюжете: Four Tet направил судебный иск против лейбла Domino из-за денежных убытков

Читайте развитие сюжета: Лейбл изъял три альбома Four Tet из стриминговых сервисов на фоне конфликта