Гори, Грузия, 21 декабря, 2021, 01:10 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в комплексной психологической коррекции, сообщает 20 декабря грузинский телеканал «Формула». Об этом заявила руководитель негосударственного медицинского центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, посетившая Саакашвили в горийском военном госпитале.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

После встречи Джишкариани сказала журналистам, что состояние Михаила Саакашвили заслуживает пристального внимания. Она сообщила, что будет выбрано альтернативное медицинское учреждение, где бывшему президенту будет оказана эффективная психологическая помощь.

«Мы осмотрели пациента и изучили новую документацию, мы также дали консультацию по его сегодняшнему состоянию и указали некоторые наши мнения относительно курса лечения… Мы считаем, что состояние Саакашвили нуждается в комплексной коррекции», — заявила Джишкариани.

Напомним, что Михаил Саакашвили после проведённой им голодовки был переведён из тюрьмы в военный госпиталь.