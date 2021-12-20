Белград, 21 декабря, 2021, 01:08 — ИА Регнум. Когда речь идет о процессе евроинтеграции, ни в коем случае нельзя иди по короткому пути — нужно сделать все шаги для того, чтобы удовлетворить всем требованиям и достичь цели. Об этом заявил глава делегации Евросоюза в Сербии Эммануэль Жофре 20 декабря в эфире телеканала РТС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Мне кажется, что в Сербии и во всем регионе существует солидное большинство граждан, которые хотели бы вступить в ЕС, среди них много молодых. Это то, что мы видим и считаем, что это важно культивировать. Конечно, существует и фрустрация, вызванная тем, что процесс долгий и сложный. Но нам нельзя идти по короткому пути, мы должны сделать все шаги, чтобы удовлетворить всем требованиям и достичь всех целей», — процитировал сайт телеканала слова Жофре.

Европейский чиновник отметил, что открытые Кластера 4 в переговорах о присоединении Сербии к ЕС является положительным сигналом не только для этой страны, но и для всех Западных Балкан.

«Сигнал такой: если вы проводите реформы так, как это сделала Сербия, тогда ЕС реагирует и происходит прорыв в переговорах», — отметил Жофре.

Напомним, что ранее Евросоюз после долгого периода стагнации переговорного процесса о евроинтеграции Сербии одобрил открытие четырех новых глав переговоров.