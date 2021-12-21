21 декабря 2021 | Время чтения 10 мин

Как выглядит Нижний Новгород перед праздниками, получив статус новогодней столицы, и что об этом думают местные жители

Елена Зорина, , 07:11 — REGNUM «Нижний Новгород» — новогодняя столица России» — такой фестиваль проводят нижегородские власти, в очередной раз зазывая в регион гостей со всей России. По городу установлены объемные световые конструкции, деревья из гирлянд, сани, олени, звезды, организованы праздничные локации для селфи, главная пешеходная улица города — Большая Покровская — украшена на манер улицы Никольской в Москве во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, всё сияет и сверкает.

Большая Покровская

Но чем дальше от центральной площади Минина и Пожарского и Кремля, тем меньше становится подсвеченных фигурок и новогодних символов, тем хуже чистят и автодороги, и особенно тротуары от снега и наледи. Жители с опаской передвигаются по протоптанным первыми утренними пешеходами тропам, пожилые граждане стараются по мере возможности не выходить из дома, кажется, что уже даже дети не радуются снегу, который превращается в кашу практически по всему городу, автомобилисты маются в пробках.

Двор дома на улице Володарского

Еще ни одному мэру Нижнего Новгорода не удалось побороть, казалось бы, обычную зимнюю российскую погоду. По меньшей мере последние лет десять каждый новый глава города героически превозмогает сезонные тяготы, осложняющие жизнь нижегородцам. А что традиционно для зимы в России — обильные снегопады, температурные перепады из плюса в минус и обратно, снежные заносы, гололёд, скопление сосулек и глыб льда на крышах. Вот и Юрий Шалабаев — глава Нижнего Новгорода — пытается контролировать состояние нижегородских улиц, устраивая разносы подчиненным, но пока все безуспешно. Зато власти научились принимать жалобы на уборку снега в формате онлайн, пресс-служба администрации рассказывает об очередном нагоняе, который мэр устроил подчиненным, а сугробы как были, так и есть.

Наиболее красноречиво выглядят комментарии подписчиков в аккаунте нижегородского мэра в Instagram. Пост с программой фестиваля «Нижний Новгород — новогодняя столица России» собрал комментарии, которые практически на 100% состоят из жалоб на уборку снега в самых разных частях города.

Двор между улицами Горького и Звездинка

«Снег будете чистить? Или сам растает?» — спросил dmitrii_kozhekhov.

«Может, снег почистим хотя бы? А?» — поступил вопрос мэру от olganovikova147.

«Давайте вычистим для начала город, позорище, у нас вполне сносный климат и не так уж безумно много снега», — полагает tatianabelaia559.

«Не стыдно будет перед гостями города за такое количество неубранного снега?» — интересуется fialka5139.

«Приглашаю Вас на пешеходную прогулку по центру города, чтобы Вы лично походили по козьим тропам», — обратилась к главе города ol_ga1806.

«Снег надо убирать», — уверенно припечатал mgrozdov1.

Качество уборки на Звездинке

«Спасибо, что на площади Минина не стали в этом году ставить ничего и перекрывать ее. Наелись в прошлые годы уже. Больше благодарить не за что, уборка снега оставляет желать лучшего, особенно в сам снегопад, на второстепенных дорогах и во дворах», — нашел хоть какой-то повод для благодарности пользователь mikkatkov.

Жалобы на уборку снега появляются как про весь город в целом, так и про конкретные дома, улицы, дворовые территории, парковки.

«Доброе утро, Казанское шоссе, 4, 2 к1, за все снегопады этого сезона ни разу не чистился снег во дворах», «Проспект Ленина, Дом 55. Перед домом не пройти, сплошная снежная каша, под которой лёд! Обратите внимание. ДУК не реагирует на заявки!», «На улице Нарвская никогда не чистят снег зимой!!!», «Добрый вечер! По улице Бринского, дом 1 не убирают снег! На дороге снег и лёд!!! И так каждый год, ситуация не меняется!», «На улице Нижегородская дворы погрязли в снегу! Ноги переломаешь! Ни пройти, ни проехать», «Центр города вообще не чистят! По Ильинской пройти с коляской просто нереально! Примите меры».

Остановка на площади Свободы

«Станция Варя, улица Коминтерна, 6. Поверх каши, которую не убирали ни разу с первого снегопада, посыпали песком», «Когда приедет трактор и почистит дорогу вдоль дома на бульваре 60 лет Октября, 3? Ходить невозможно, машины постоянно застревают, колеи, месиво из снега и песка!!!», «Какая столица нового года? У нас бардак видят, выходя из московского вокзала. 50% приезжающих на вокзал паркуются во дворе домов по Чкалова 1 и 1В. У нас такая каша, что даже газели буксуют», «Пишу в очередной раз. Не чистят дорогу на улице Надежды Сусловой. Хотя все организации ответили, что все почистили и снег вывезен. Клоунада сплошная. Фото и Вам, и администрации в директ присылала. Остановки на Бориса Корнилова тоже не чищены».

Все комментарии изобилуют восклицательными знаками, которые, видимо, призваны отразить степень возмущения, многие пользователи отмечают, что обращаются по поводу уборки снега не в первый раз и уже после того, как написали в свою домоуправляющую компанию.

Подход к станции метро Горьковская

При прогулке по центральным улицам Нижнего Новгорода складывается странное впечатление, какие-то отрезки вычищены буквально до асфальта, а уже за поворотом около того же дома — снежная каша поверх наледи. Чистят какими-то кусочками, пятачками, пятнами. Снегопад был не сегодня, а в выходные — 18-го и основной 19 декабря. Фотографии сделаны 20 декабря днем и вечером. Кремль и скверы на площади Минина вычищены до блеска, Покровка — чуть хуже, во дворах — просто непролазные сугробы. И это неудивительно, на вывоз снега с территории нижегородского Кремля заключается отдельный госконтракт. За весь 2022 год на это будет потрачено 999 тыс. рублей.

Почти на 40 улицах Нижегородского и Канавинского районов запретили парковку до весны, сначала планировался запрет только до 13 декабря, его продлили до 18 декабря, а теперь и до 15 марта. Запрет будет действовать для того, чтобы с улиц и главных набережных города можно было вывозить снег. С 8 декабря в городе вводился режим повышенной готовности из-за снегопада, но, видимо, даже такие меры не помогают.

Проезд около дома по улице Пискунова, 40 а

«Вот, к примеру, улица Заломова, как глухая деревня, хотя центр новогоднего города, столицы закатов. Каждый год одно и то же, любой новый глава Нижнего Новгорода обещает уборку, но её нет. Как год сурка», — пишет анонимный пользователь в сообществе «Нижний Новгород. День за днем».

«Весной Шалабаев рапортует, как отлично администрация справилась с зимней непогодой, вовремя убирая снег с улиц города, вывозя триллионы кубометров снега ежедневно, а неблагодарные жители этого не заметили», — пишет Сергей В.

«Каждый год одно и тоже! Всем пофиг», — поддержал Александр Б.

«Шалабаеву написала в instagram, что не убирают придомовую территорию, прикрепила фото, а он заблокировал», — рассказала Лежана Р.

«Я долбила мэрию, администрацию и гжи (Госжилинспекцию). Всё почистили, дворники здороваются уже», — поделилась своим опытом Валентина Б.

Тропа в снегу перед пешеходным переходом на Ошарской

«Вообще весь город не чистят — ни пройти, ни проехать», — констатирует Серега Н.

Жалуются на уборку снега, которой нет, пользователи в сообществе «Типичный Нижний Новгород».

«Это исторический центр Нижнего Новгорода, улица Арзамасская, дома 3 и 5, через один дом — улица Ильинская… Из года в год ситуация в зимний период одна и та же: снег на этой улице не чистят совсем, только силами и средствами жильцов 1—2 раза за зиму вызывается снегоуборочная техника», — обращается к мэру Юрию Шалабаеву и губернатору Нижегородского области Глебу Никитину пользователь Антон В. Он добавил, что теперь на Арзамасской будет платная парковка, как и на всех центральных улицах.

В группе «Нижний Новгород» на предупреждение о снегопаде и гололеде пользователи шутят: «Возможно, город убираться не будет».

«Хотелось бы, чтобы об этом проинформировали коммунальные и дорожные службы, для них, как правило, снегопады зимой весьма неожиданны. Советский район «забыли» расчистить ещё с предыдущего снегопада», — комментирует прогноз погоды Елена И.

Перекресток улиц Варварская и Пискунова

В сообществе «Вестник Нижнего Новгорода» провели опрос, участники которого давали оценку качеству уборки улиц от снега в Нижнем Новгороде. В опросе приняли участие 517 человек, из них 54,55% оценивают качество уборки «негативно, хуже, чем когда-либо», 36,75% участников полагают, что Нижний Новгород убирают «удовлетворительно, на уровне предыдущих лет». Дали положительную оценку качеству уборки улиц от снега лишь 8,7% участников.

Регулярно в отношении ДУКов, ТСЖ и обслуживающих компаний выписывают штрафы, предостережения и заводят административные дела. Только в период с 6 по 10 декабря Госжилинспекция возбудила 52 административных дела за некачественную уборку снега в Нижнем Новгороде, выдала 254 предостережения. В инспекции отметили, что главным образом остается неудовлетворительной ситуация по уборке придомовых территорий. Причем ряд управляющих компаний не устранили нарушения после выданных ранее предписаний.

Состояние тротуара на улице Пискунова

В период с 10 по 20 декабря МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» возбудила около 600 административных дел из-за некачественной уборки снега или несвоевременного его вывоза. А всего с начала периода снегопадов число дел достигло 987.

«Конечно, как и после любого большого снегопада, полностью избежать пробок невозможно, — говорил ранее мэр Нижнего Новгорода. — В том числе это происходит из-за припаркованных в неположенных местах автомобилей, которые затрудняют проход автопоездов, прометающих трассы и дороги».

Пока администрация в «еженедельном режиме контролирует» уборку снега, а инспекции заводят административные дела и выдают предписания, сугробы остаются на улицах. А завтра, согласно прогнозу погоды, в Нижегородскую область приходят 20-градусные морозы, вся сегодняшняя снежная каша превратится в глыбы льда, с которыми точно уже ничего не сделаешь.

Трамвайчик на Большой Покровской

ИА REGNUM напоминает, в период празднования 800-летия Нижнего Новгорода, когда все гостиницы были заполнены, а цены на предлагаемые в аренду квартиры взлетели до немыслимых высот, масштабные ремонты множества городских дорог не были завершены даже к моменту проведения гала-шоу «Начало нового» 21 августа, которое стало ключевой точкой празднования. Практически все лето город постепенно перекапывали, фасады домов на центральных улицах активно ремонтировали, ничуть не смущаясь, что именно такой и запомнят столицу Нижегородской области, да и всего Поволжья приезжие — пыльной, ремонтируемой и наполовину завешенной маскировочными фасадами.

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Напомним также, что фестиваль «Новогодняя столица России» проводится по инициативе Министерства культуры РФ с 2012 года, Нижнему Новгороду статус новогодней столицы перешел от Калуги. Центр Поволжья стал десятой юбилейной столицей Нового года.

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