21 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 07:13 — REGNUM Военно-воздушные силы США официально разрешили менять гендерные местоимения в электронных подписях для переписки внутри департамента. То есть мужчина может подписаться, как «она», а женщина, как «он». При желании военные смогут исключить всякое обозначение половой принадлежности, благодаря использованию гендерно нейтральной формулировки «оно».

ВВС США Иван Шилов © ИА REGNUM

На территории всех Штатов университеты и компании начинают применять политику гендерно нейтральных местоимений, чтобы следовать волне политкорректности. В начале этого года Госдепартамент США подвергся критике за то, что открыто отпраздновал международный день местоимений, поддержав людей, которые не хотят идентифицировать себя с одним полом или предпочитают, чтобы их идентифицировали по полу, отличному от их биологического. Американские интернет-пользователи обсудили данную новость под соответствующей статьей Fox News.

Гендерный баланс Цитата из к/ф «Не горюй!». Реж. Георгий Данелия. 1969. СССР

«Тот простой факт, что теперь существует Международный день местоимений, указывает, что наша культура в упадке, а мы в глубокой беде и с каждым днем погружаемся всё глубже», — пишет iwasademocrat4thefbi.

«У меня есть вера. Я чувствую, что в ближайшем будущем эта страна изменится к лучшему, и эта бессмыслица пройдет. Женщины признают, что не хотят быть равными с мужчинами в спорте», — отмечает itiswhatitis724.

«Мы продолжаем двигаться в этом безумии, но американцам надоедает…» — отмечает Macker2.

Вывеска туалета для всех трех (пока что) возможных полов

«Если военное руководство становится более озабоченным гендерными вопросами, чем оперативной эффективностью, то пришло время уволить это руководство», — считает tonke509.

«Как офицер ВВС в отставке, я могу сказать, что за последние 20 с лишним лет ВВС вели себя как социальный эксперимент, а не как защитник нации. Лишь немногие готовы отстаивать что-либо. Почти никто не знает, как провести анализ рисков и принять решение», — вспоминает wjfoster.

«Неудивительно, что они проиграли войны в Ираке и Афганистане. Можно подумать, что страна, которая тратит на вооруженные силы столько же, сколько и США, войну с терроризмом закончила бы и выиграла к концу 2003 года. Как говорится, за деньги счастья не купишь. Силу тоже не купишь. Все дело в мышлении, а мышление военного руководства было направлено на всё, кроме победы в войне. У США большие проблемы», — подчеркивает ATCTroll.

«В 1990-х годах, когда я проходил действительную службу в Корпусе морской пехоты США, морские пехотинцы-мужчины и морские пехотинцы-женщины были просто морскими пехотинцами. Если было местоимение, то это было ваше звание. «Идите к сержанту». А сержант мог быть и мужчиной, и женщиной», — рассказывает ezezel711.

Сержант Корпуса морской пехоты США на Окинаве UNC — CFC — USFK

«Я служил в армии с 1989 по 2019 год, и все мы были солдатами! Всегда нравилось служить вместе с морскими пехотинцами», — отвечает (ret)nco.

«Эффективная боевая сила? Теперь важен не факт принятии верных решений. Теперь важно, есть ли в армии социальное разнообразие? Вот что важно в наши дни», — пишет Crotchety_Old_Dude.

«А битва подушками теперь является частью тренировок», — иронизирует inknquill.

«Я сомневаюсь, что иностранные армии будут снисходительны к трансгендерам, лесбиянкам и геям», — отвечает GoneGoneGone.

Напомним, что ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила с законопроектом, который направлен на исключение из языка американских законопроектов слов, обозначающих половую принадлежность, на смену которым должны прийти гендерно нейтральные формулировки.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

На этот счет журналистка Independent Women's Forum Патрис Онвука отметила, что очередной шаг Демократической партии является ярчайшим примером заигрывания с крайне левыми, которые в агрессивной форме добиваются того, что они считают равенством и справедливостью.