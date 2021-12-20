Мэкэле, Эфиопия, 20 декабря, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Боевики из Народного фронта освобождения Тыграя покинули на фоне прекращения боевых действий с федеральными войсками Эфиопии штаты Амхара и Афар. Об этом 20 декабря написал официальный представитель организации Гетачев Реда в Twitter.

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«Мы только что завершили вывод наших войск из регионов Амхара и Афар», — говорится в сообщении.

Добавим, что накануне, 19 декабря, лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл отправил письмо Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, сообщая, что приказал своим военным вернуться в Тыграй, оставив все ранее занятые территории.

Он предложил начать переговоры с Аддис-Абебой, прекратив все боевые действия. У СБ ООН НФОТ просит объявления бесполётной зоны над Тыграем. Также выдвигается требование запрета на продажу оружия Эфиопии и Эритрее.