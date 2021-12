Нью-Йорк, США, , 10:14 — REGNUM Американский композитор и инди-рок музыкант Father John Misty (настоящее имя — Джош Тиллман) анонсировал свой будущий альбоме Chloe and the Next 20th Century с помощью специальной виниловой пластинки, отправленной некоторым фанатам исполнителя. Об этом 20 декабря сообщил портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) Eric Nopanen

В течение последнего месяца Father John Misty предвещал свое возвращение загадочными тизерами в социальных сетях, и хотя он официально еще не объявил о новой записи в социальных сетях, некоторые счастливые фанаты получили винил с подробностями о его новом альбоме.

На портале Reddit один фанат, получивший специальный подарок от лейбла Bella Union, поделился видеозаписью винилового послания, в котором были подтверждены название альбома и дата выпуска. Father John Misty произнес на записи: «Доступно 8 апреля 2022 года на Sub Pop и Bella Union. Новый альбом Father John Misty: Chloe and the Next 20th Century. Получи альбом на виниле, компакт-диске, кассете. Это реально? Это и есть альбом. Вы слушаете это прямо сейчас. Это мило. Одиннадцать новых треков, спродюсированных Джонатаном Уилсоном и Джошем Тиллманом. Chloe and the Next 20th Century».

Следующий студийный альбом последует за его пластинкой 2018 года God's Favorite Customer. Ожидается, что альбом Джоша Тиллмана Chloe and the Next 20th Century выйдет 8 апреля 2022 года на лейбле Sub Pop

