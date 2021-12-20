Севилья, Испания, 20 декабря, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Завтра, 21 декабря, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» в матче четвертого тура испанской Примеры 2021/22 сыграет с каталонской «Барселоной». Встреча начнется в 23:30 по московскому времени.

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Карлосом дел Серро Гранде. Ассистенты главного судьи — Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный арбитр — Матео Бускетс.

Последняя встреча «Севильи» с «Барселоной» завершилась крупной победой «сине-гранатовых». 3 марта 2021 года «Барселона» в матче полуфинала Кубка Испании разгромила подопечных Хулена Лопетеги со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Усман Дембеле, Жерар Пике и Мартин Брэйтуэйт.

На данный момент «Барселона», одержав лишь семь побед и набрав 27 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» с 37-ю очками идет на второй строчке.