Мадрид, 20 декабря, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Главный тренер мадридского «Реала» Карлос Анчелотти назвал «Севилью» Хулена Лопетеги главным конкурентом «сливочных» в борьбе за титул: «Если мы посмотрим на турнирную таблицу, то увидим, что ближе всего находится «Севилья». Нам нужно бороться против них. Это качественная команда, у них большая фанатская база», — цитирует итальянского тренера издание Marca.

Светлана Бекетова Карло Анчелотти

В последний раз «Севилья» и «Реал» играли между собой месяц назад, 28 ноября. Тот матч, проходивший в рамках пятнадцатого тура чемпионата Испании, завершился волевой победой «сливочных» со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе «Реала» отметились Карим Бензема и Винисиус Жуниор. Единственный мяч гостей забил Рафаэль Мир.

После восемнадцати туров «Реал», набрав 43 очка, занимает первую позицию в турнирной таблице испанской Примеры. «Севилья», имея в своем активе 37 очков и матч в запасе, идет одной строчкой ниже.