Вашингтон, , 23:34 — REGNUM В США фактически провалена программа создания гиперзвукового оружия, так как в течение 2021 года не состоялось ни одного успешного испытания прототипа, сообщает 20 декабря пресс-служба командования ВВС США.

Гиперзвук Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, неудачей завершилась третья попытка запуска прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW.

Очередные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) были проведены 15 декабря. Прототип ракеты был закреплен под крылом стратегического бомбардировщика B-52H, но испытание сорвалось из-за того, что ракета не смогла запуститься с самолёта-носителя.

Какую именно программу испытаний планировали американские военные, не сообщается.

Ракета отправлена на исследование, сроки проведения новых испытаний пока не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года военные США заявили о проведении «частично успешных» испытаний прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW.

Читайте ранее в этом сюжете: Руководитель разработки ракеты «Циркон» награждён звездой Героя России