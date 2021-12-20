Тирана, 20 декабря, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Сербские флаги на улицах Тираны в день приезда президента Сербии Александра Вучича в Албанию являются частью дипломатического протокола. Так премьер-министр Албании Эди Рама 20 декабря отреагировал на негативные комментарии албанских пользователей сети «Фейсбук» по поводу того, что улицы Тираны пестрят сербскими триколорами.

Bundesministerium für Europa Эди Рама

Рама напомнил, что во время его официального визита в Белград на улицах сербской столицы было полно албанских флагов.

Рама прокомментировал попытку сжигания сербского флага со стороны демонстрантов, которые перед приездом Александра Вучича собрались в центре албанской столицы.

«Пусть стыдятся те, кто это делал, а не я и мое правительство, чью политику, нацеленную на рост и развитие Албании, поддерживают граждане страны», — заявил Рама на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, что 20 декабря президент Сербии Александр Вучич приехал в Тирану ради участия в саммите лидеров инициативы Open Balkan. Эта инициатива предполагает создание между Сербией, Албанией и Северной Македонией единого экономического пространства — общего рынка труда и беспрепятственного передвижения людей, товаров и услуг.