Торонто, Канада, 21 декабря 2021, 10:13 — REGNUM Канадский инди-рок исполнитель Мак Демарко (настоящее имя — Вернор Уинфилд МакБрайар Смит IV) выпустила кавер на песню I'll Be Home For Christmas в качестве своего рождественского сингла. Об этом 20 декабря сообщил портал The Line Of Best Fut.

Музыка
Музыка

Кавер Демарко оригинала Бинга Кросби 1943 года следует за прошлогодним кавером на Have Yourself A Merry Little Christmas и вышел вместе с клипом, в котором американская певица Рианна (настоящее имя — Робин Рианна Фенти) изображена как надувная рождественская елка. В описании к видео ДеМарко написал: «Я надеюсь, что ваш праздничный сезон будет полон любви».

Ранее в этом месяце ДеМарко появился в песне Джина Доусона Мenthol. Помимо работы с Доусоном в этом году, ДеМарко участвовал в песнях французского диджея Myd (настоящее имя — Квентин Лепутр) и голландского инди-рок исполнителя Benny Sings (настоящее имя — Тим ван Беркстейн).

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