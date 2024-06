Торонто, Канада, 21 декабря, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Канадский инди-рок исполнитель Мак Демарко (настоящее имя — Вернор Уинфилд МакБрайар Смит IV) выпустила кавер на песню I'll Be Home For Christmas в качестве своего рождественского сингла. Об этом 20 декабря сообщил портал The Line Of Best Fut.

Музыка

Кавер Демарко оригинала Бинга Кросби 1943 года следует за прошлогодним кавером на Have Yourself A Merry Little Christmas и вышел вместе с клипом, в котором американская певица Рианна (настоящее имя — Робин Рианна Фенти) изображена как надувная рождественская елка. В описании к видео ДеМарко написал: «Я надеюсь, что ваш праздничный сезон будет полон любви».

Ранее в этом месяце ДеМарко появился в песне Джина Доусона Мenthol. Помимо работы с Доусоном в этом году, ДеМарко участвовал в песнях французского диджея Myd (настоящее имя — Квентин Лепутр) и голландского инди-рок исполнителя Benny Sings (настоящее имя — Тим ван Беркстейн).