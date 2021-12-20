Тирана, , 23:31 — REGNUM Накануне приезда президента Сербии Александра Вучича 20 декабря в столицу Албании Тирану на одной из центральных улиц города прошли акции протеста против визита сербского лидера и инициативы создания зоны свободной торговли между Сербией, Албанией и Северной Македонией, известной под названием Open Balkan.

Тирана, Скандербег Chris Walts

Часть улицы между зданиями правительства и парламентом Албании была закрыта, а к протестующим обратились представители оппозиционной Демократической партии, сообщил сербский телеканал РТС.

Демонстранты попытались сжечь один из сербских флагов, которыми были украшены улицы Тираны в честь приезда президента Сербии.

Протест организовал бывший президент и премьер-министр Албании Сали Бериша, который возглавляет фракцию одной из оппозиционных партий, выступающую против инициативы Open Balkan.

Напомним, что 20 и 21 декабря в Тиране проходит встреча президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Албании Эди Рамы и премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева. Планируется подписание ряда документов, важных для продвижения инициативы Open Balkan.