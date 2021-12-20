Москва, 20 декабря, 2021, 23:05 — ИА Регнум. 24-летний ямайский нападающий бельгийского клуба «Шарлеруа» Шамар Амаро Николсон продолжит карьеру в московском «Спартаке». Этот трансфер станет первым для «красно-белых» после назначения итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера команды. Об этом 20 декабря сообщил Telegram-канал «Ложа прессы».

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В текущем сезоне Шамар Николсон принял участие в семнадцати матчах бельгийской Про-Лиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В составе национальной сборной Ямайки на счету нападающего 3 (2+1) очка по системе гол+пас в семи турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022.

Николсон перешел в «Шарлеруа» 13 августа 2019 года из словенского «Дожмале» за 1,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость ямайского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.