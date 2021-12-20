Москва, 20 декабря 2021, 23:20 — REGNUM Сам факт ведения переговоров между Арменией и Азербайджаном имеет положительное значение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Шарль Мишель
Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Шарль Мишель
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Трёхсторонний формат с участием России имеет ключевое значение в урегулировании Карабахского конфликта. Но это не значит, считает эксперт, что другие форматы не могут послужить стабилизации в регионе. Поэтому может сыграть свою роль и Минская группа ОБСЕ, правда, пока она ограничивается лишь заявлениями, и никаких встреч пока не организовала. Встреча же в Брюсселе тоже полезна, так как в процессе урегулирования могут быть разные посредники, сказал эксперт.

«Если ЕС подключится к переговорам и если он сможет как-то поучаствовать в стабилизации обстановки, это было бы очень полезно. Хотя бы, например, смогли бы оказать гуманитарную помощь населению Нагорного Карабаха. То, что встреча состоялась, это уже позитив. Переговорный процесс — лучше, когда он есть, чем когда его нет. Даже если этот процесс и не результативный пока. Пусть встречаются, хотя бы. Встретились, поговорили — это уже хорошо. А если ЕС сможет принять какие-то конкретные меры, это было бы совсем неплохо».
Александр Крылов

Эксперт подчеркнул, что ни у России, ни у США, ни у ЕС фактически нет разногласий по урегулированию. Все посредники выступают за мирный путь решения конфликта. И время покажет, кто имегно в миротворческом процессе будет более активен и более результативен.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля 15 декабря провели встречу в Брюсселе.