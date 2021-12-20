Москва, 20 декабря, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Сам факт ведения переговоров между Арменией и Азербайджаном имеет положительное значение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Ru.president.az Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Шарль Мишель

Трёхсторонний формат с участием России имеет ключевое значение в урегулировании Карабахского конфликта. Но это не значит, считает эксперт, что другие форматы не могут послужить стабилизации в регионе. Поэтому может сыграть свою роль и Минская группа ОБСЕ, правда, пока она ограничивается лишь заявлениями, и никаких встреч пока не организовала. Встреча же в Брюсселе тоже полезна, так как в процессе урегулирования могут быть разные посредники, сказал эксперт.

Александр Крылов «Если ЕС подключится к переговорам и если он сможет как-то поучаствовать в стабилизации обстановки, это было бы очень полезно. Хотя бы, например, смогли бы оказать гуманитарную помощь населению Нагорного Карабаха. То, что встреча состоялась, это уже позитив. Переговорный процесс — лучше, когда он есть, чем когда его нет. Даже если этот процесс и не результативный пока. Пусть встречаются, хотя бы. Встретились, поговорили — это уже хорошо. А если ЕС сможет принять какие-то конкретные меры, это было бы совсем неплохо».

Эксперт подчеркнул, что ни у России, ни у США, ни у ЕС фактически нет разногласий по урегулированию. Все посредники выступают за мирный путь решения конфликта. И время покажет, кто имегно в миротворческом процессе будет более активен и более результативен.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля 15 декабря провели встречу в Брюсселе.