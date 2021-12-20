Таллин, 20 декабря, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Под стражей оставил Таллиннский окружной суд эстонского правозащитника и юриста Сергея Середенко, обвинённого в Эстонии в антигосударственной деятельности, передаёт BNS.

Сергей Середенко

На заседании 20 декабря был вынесен вердикт — оставить без удовлетворения жалобу присяжного адвоката Владимира Садекова. Это решение можно в течение 15 дней обжаловать в эстонском государственном суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Середенко, занимающийся защитой участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов «Бессмертного полка» и защитников русского образования в Эстонии, был задержан по подозрению в антигосударственной деятельности 3 марта 2021 г.