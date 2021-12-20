Москва, 20 декабря, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Официальный представитель автопроизводителя Toyota на российском рынке ООО «Тойота Мотор» объявил об отзыве 9916 автомобиля из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает 20 декабря пресс-служба Росстандарта.

Константин Панфилов ИА Красная Весна Toyota

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Toyota VENZA, реализованные с 31 мая 2013 года по 03 марта 2016 года.

«Автомобили, попадающие под действие данной отзывной кампании, оснащены датчиком системы подушек безопасности, который установлен в передней двери со стороны водителя. Датчик подключен к электронному блоку управления системы пассивной безопасности SRS витой парой в жгуте проводов, проложенных от двери к кузову автомобиля через втулку. По причине разницы длины жгута проводов и втулки возможен сильный изгиб проводки внутри втулки, что в свою очередь может привести к перетиранию проводов датчика системы пассивной безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дефект может привести к неработоспособному состоянию датчика, в результате чего боковые подушки безопасности со стороны водителя могут не раскрыться при определённых видах столкновения.

На всех отзываемых транспортных средствах будет выполнена проверка жгута проводов передней двери со стороны водителя и, при необходимости, его замена. Отмечается, что все ремонтные работы будут осуществлены бесплатно для владельцев.