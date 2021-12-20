Рим, 20 декабря, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Аналитики британского издания Financial Times в понедельник, 20 декабря, в своей публикации отметили, что нынешней премьер-министр Италии Марио Драги «был бы полезнее» своей стране на посту президента.

European Parliament Марио Драги

Вопрос о выдвижении Драги в формальные лидеры государства (реальные полномочия больше у премьер-министра) задали в понедельник и экс-премьеру страны, лидеру популистского «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте.

«Не знаю, как это можно было сделать. Разве что размножить Драги», — ответил Конте.

Ранее с предложением о выдвижении Драги в президенты выступал и лидер правоконсервативной «Лиги» Маттео Сальвини. Одновременно он предлагал провести досрочные парламентские выборы, чтобы новый премьер пользовался устойчивой поддержкой, а непростой 2022 год не проходил под знаком предвыборной борьбы (выборы должны пройти в 2023 году).

Кандидатуру президента Италии утверждает парламент. Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в начале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Никто из ведущих политиков пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру. Чаще всего наблюдатели говорят о возможных кандидатурах Сильвио Берлускони и Марио Драги.