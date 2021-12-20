Москва, , 22:45 — REGNUM 20 декабря издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что руководство московского «Спартака» планирует отдать 26-летнего нидерландского опорного полузащитника Йоррита Хендрикса в аренду в «Химки».

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В текущем сезоне Йоррит Хендрикс принял участие в одиннадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 391 минуту и получив две желтые карточки. Хендрикс второй сезон подряд не может навязать конкуренцию Роману Зобнину, Руслану Литвинову и Наилю Умярову.

Хендрикс выступает за «Спартак» с 16 января 2021 года после ухода из ПСВ. «Красно-белые» заплатили нидерландскому клубу 500 тысяч евро за трансфер футболиста.

Ранее сообщалось, что состав «красно-белых» может пополнить ямайским форвард «Шарлеруа» Шаман Николсон.