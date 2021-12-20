20 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили условный приговор, вынесенный участнице уголовного дела о краже почти 95 млн рублей, предназначенных для строительства СИЗО в Симферополе.

Елизавета Коробова, , 23:46 — REGNUM Приговор Центрального районного суда Симферополя в виде 4,5 лет лишения свободы условно за хищение почти 95 млн рублей и легализацию добытого преступным путём имущества в отношении Майи Гагуа — подельницы бывшего замдиректора ФСИН — стал поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 20 декабря в социальной сети Facebook.

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«И правда — самый гуманный суд в мире! Вот украла бы меньше миллиона, дали бы вышку! А так уважаемым человеком стала, молодец», — пишет Alla L.

Многие пользователи оказались просто ошарашены вынесенным решением суда. Граждане просто не понимают, как за кражу столь огромной суммы человек может отделаться всего лишь условным сроком.

«Супер! Спёрла 95 млн и схлопотала всего лишь условный срок! А ведь эти деньги куда-то было положено направить, на строительство больницы, к примеру», — отмечает Ольга А.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Красиво отделалась! За кражу телефона дают реальный срок, а тут всего лишь 95 миллионов! И возвращать, видимо, не надо», — подозревает Pavlina O.

Некоторые комментаторы стали подозревать, что Гагуа заработала себе такое снисхождение суда благодаря её сговорчивости и помощи следствию в раскрытии данного дела.

«Да, такой приговор звучит не очень справедливо. Но она, наверное, сдала всю «контору», обеспечив сроки руководству. Что-то же суд побудило на радикальное смягчение наказания», — надеется Константин Л.

Часть людей полагает, что данный приговор очень сильно напоминает им судебный цирк вокруг уголовного дела из-за мошенничества при продаже активов Министерства обороны Российской Федерации, участниками которого были экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков и бывший начальник департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева.

Анатолий Сердюков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вспомним дело небезызвестной «художницы и поэтессы» Васильевой. Срок у неё какой в итоге оказался? Месяц посидела в настоящей тюрьме? Ей там что, экскурсию провели? Сидела дома, кайфовала, и нам, «холопам кривозубым», ещё лыбу давила. Вот такая вот у нас современная российская элита. Эта Гагуа туда же», — считает Анна Л.

«С какого пальца высасывают условные сроки за хищение столь крупной суммы? Всё как-то очень странно. Видимо, есть у нас законы для исключительных», — предполагает Лариса Д.

Ряд пользователей указывает на то, что такой приговор выявляет катастрофическое неравенство между власть имущими и простым российским народом.

Диего Ривера. Ночь бедных. Ночь богатых (фрагмент). 1928

«Этот приговор — такое послание, которое объясняет казнокрадам, как правильно нужно воровать, чтобы потом не сильно из-за этого пострадать. А нам, простым людям, на это обращать внимание не нужно, для нас совершенно другие законы написаны и уголовный кодекс работает в нашу сторону совершенно иначе», — отмечает Дарья Л.

Нашлись и те, кто напоминают, что во времена СССР подобное уголовное дело просто не могло закончиться условным наказанием.

«Трудно себе представить, чтобы в советское время за хищение средств в особо крупных размерах отделывались лёгким испугом. Мы о таком ничего не слышали, наверное, потому что и людей-то таких больше никто и никогда не видел. Где они сейчас зарыты, интересно», — написала Любовь М.

Напомним, 19 декабря на сайте Следственного комитета РФ появилась информация, согласно которой подельница экс-замдиректора ФСИН Майя Гагуа получила наказание в виде 4,5 года лишения свободы условно за хищение почти 95 млн рублей и легализацию добытого преступным путём имущества. Отмечается, что украденные деньги были частью бюджета, направленного на строительство СИЗО в Симферополе, но они были обналичены и присвоены преступниками, а возведение объекта так и не было завершено.