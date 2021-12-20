Курган, , 22:43 — REGNUM В Кургане окончательно ликвидировали раскольнический приход лжеепископа Варуха (Владимира Тищенкова). Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Митрополит Даниил Kurganvera.ru

Отмечается, что инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кургану 8 декабря 2021 года внесла в ЕГЮРЛ запись о ликвидации местной религиозной организации «Курганский православный приход в честь Святой Троицы» по решению суда.

«Таким образом, в Кургане была прекращена деятельность деструктивной секты, которую на протяжении 25 лет возглавлял скандальный лжепастырь», — отметили в Курганской епархии.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил приветствовал решение суда, назвав его «знаком духовного очищения Зауральской земли».

«С 1990-х годов в Курганскую епархию поступали жалобы на недостойное поведение Тищенкова, его домогательства к молодым людям. Зауральцы, по незнанию посещавшие приход лжеепископа, вынуждены были заново креститься в канонических храмах, заново отпевать своих близких. При этом Тищенков прикрывался принадлежностью к Русской Православной Церкви, даже написал об этом в уставных документах своего прихода», — пояснил владыка Даниил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура РФ в июле 2020 года взяла на особый контроль обращение митрополита Курганского и Белозерского Даниила о деструктивной деятельности «прихода» Варуха (Тищенкова). А летом 2021 года прокуратура Курганской области инициировала процесс о ликвидации раскольнического прихода Тищенкова.

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