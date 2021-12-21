21 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

На состоявшихся 19 декабря 2021 года выборах президента Чили победил кандидат от левых сил Габриэль Борич. Он станет самым молодым чилийским лидером: на момент вступления в должность ему будет 36 лет. Что ждёт Чили в обозримом будущем, и чем Борич отличается от традиционных левых лидеров Латинской Америки?

Александр Умрихин, , 07:13 — REGNUM В Чили 19 декабря состоялся второй тур выборов президента страны. Между собой на политическом «ринге» схлестнулись кандидат от левой коалиции Габриэль Борич и ультраконсервативный Хосе Антонио Каст. Итоги оказались довольно предсказуемыми: как и предрекали соцопросы, победу одержал Борич. Что ждёт Чили теперь, и станет ли страна очередным звеном «левого костяка» Латинской Америки?

Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

С учётом промахов

Кампания двух кандидатов проходила, в целом, достаточно спокойно. И Борич, и Каст учли ошибки своих программ в первом туре и сделали акцент на исправлении этих ошибок. В частности, Каст несколько смягчил риторику в отношении прав женщин и даже извинился за свои слова о необходимости ужесточения законодательства в сфере абортов. Борич же сделал упор на экономическую составляющую своей программы, а также обратил внимание на региональную повестку.

Пиньера и Габриэль Борич Gob.cl

В преддверии второго тура оба кандидата также провели очные дебаты, которые были оценены политологами как достаточно спокойные. При этом без «чёрного пиара» обойтись не удалось: так, в СМИ просочилась информация о том, что отец Каста, воевавший в годы Второй мировой войны в составе гитлеровских войск, вступил в НСДАП по собственной воле, а не стал рядовым призывником, на чём настаивал его сын.

Соцопросы, несмотря на лидерство Каста в первом туре, говорили о том, что второй тур будет за Боричем.

Хосе Антонио Каст Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Обещания будущего президента

В рамках своей программы ещё в первом туре Борич обещал расширить программу бесплатного образования, подвергнуть её реформе и утвердить в качестве социальной гарантии. Помимо этого, он планировал пересмотреть программу трудовых субсидий с акцентом на работу женщин, повысить налог на богатство и усилить ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Также представитель левой коалиции обещал усилить соблюдение прав человека и пересмотреть программу реабилитации жертв диктатуры периода правления Аугусто Пиночета, наладить диалог с коренным населением Чили, усилить пропаганду спорта и активизировать план по восстановлению экономики страны после пандемии COVID-19.

Августо Пиночет Biblioteca del Congreso Nacional

Безоговорочная капитуляция

В ночь после выборов ждать длительного по времени подсчёта голосов не пришлось. Хосе Антонио Каст практически сразу признал поражение на выборах, о чём он и написал в своём аккаунте в Twitter.

«Я только что поговорил с Габриэлем Боричем и поздравил его с большой победой. С этого дня он избранный президент Чили и заслуживает нашего полного уважения и конструктивного сотрудничества», — написал Каст.

Интересно, что Борич принял капитуляцию своего соперника и, в свою очередь, поблагодарил его за участие в выборах. Также кандидат от левых сил выразил надежду на то, что «всем хватит зрелости для того, чтобы в начале работы моего правительства мы могли рассчитывать на его [Каста] идеи и предложения».

Поздравления Боричу начали присылать и другие лидеры, общественные деятели и политические силы, преимущественно левого толка — премьер-министр Испании Педро Санчес, правительство Никарагуа, премьер-министр Перу Мирта Васкес, коммунисты Коста-Рики и даже один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Экономика показала зубы

При этом фондовая биржа Сантьяго практически сразу отреагировала на победу Габриэля Борича, начав неделю с резкого падения.

Чилийское песо обесценилось до критического значения в 872,61 песо за доллар США. Эксперты не исключили, что это связано с планами Борича увеличить налоговые сборы, социальные выплаты, а также реформировать пенсионную систему страны.

Леволиберал или левый консерватор?

Политические аналитики Чили отмечают, что в целом общественно-политическая часть программы Габриэля Борича, которому на момент вступления в президентскую должность будет 36 лет, всё больше напоминает не традиционный левый консерватизм, широко распространённый в ряде латиноамериканских государств с комплектом постулатов и «священных коров», а поклон в сторону всё больше распространяемого в некоторых западных странах либерализма левого толка — то есть приверженца так называемой новой этики, где во главу угла ставятся проблемы феминизма, дискриминации различных форм, экологии и многого другого.

В этом контексте интересно заметить, что ранее Борич довольно резко ответил в социальных сетях президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Так, ранее Мадуро через Twitter приветствовал итоги выборов в Учредительное собрание Чили, которое займётся разработкой новой Конституции страны. В ответ на это Борич написал, что народ его страны отдал голоса за «безграничное уважение прав человека» — «чему ни [президент Чили Себастьян] Пиньера, ни вы не соответствуете». Стоит ли расценивать этот выпад как один из предвестников новой внешней политики молодого поколения левых сил в Латинской Америке, или же Борич со временем умерит свой пыл и будет опираться на традиционную «левую вертикаль» в регионе — покажет время.

Николас Мадуро Carlos Rodríguez

Обещания на рассвете

Спустя некоторое время Габриэль Борич выступил перед своими сторонниками, где сделал ряд заявлений. В частности, он пообещал быть «президентом всех чилийцев» — и тех, кто проголосовал за него, и тех, кто выбрал других кандидатов или не голосовал вовсе. Также он предупредил, что грядущие времена будут не из лёгких по причине последствий пандемии коронавируса и политического кризиса, возникшего в Чили в 2019 году.

Помимо этого, в числе приоритетных задач Борич упомянул реформу нынешней пенсионной системы для обеспечения достойных выплат пожилым людям, достижение всеобщей системы здравоохранения, не допускающей дискриминации между богатыми и бедными, решение жилищной проблемы, укрепление системы народного образования, повышение заработной платы рабочих, борьбу с наркоторговлей и защиту прав человека.