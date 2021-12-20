Москва, 20 декабря, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Рэперы Гарри Топор (Игорь Александров) и Тони Раут (Антон Басаев) приняли участие в съемках шоу «НЕ Подкаст». Премьера выпуска состоялась на YouTube-канале блогера Эдуарда Германского 20 декабря 2021 года.

(сс) Eric Nopanen Музыка

В рамках выпуска исполнители рассказали про монетизацию творчества, баттл-культуре и собственных планах. Общая продолжительность видео составила более 1,5 часа.

Напомним, что Гарри Топор и Тони Раут прославились благодаря участию в проекте Versus Battle. Их выступления стали одними из самых просматриваемых за всю историю существования баттл-шоу.