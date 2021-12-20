Астана, 20 декабря, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Казахстанский рэпер Масло Черного Тмина (Айдын Нуралин) выпустил клип на песню «Иконы». Премьера видео состоялась на YouTube-канале коллектива Roscoe 20 декабря 2021 года.

(сс) StockSnap Музыка

Примечательно, что выход самой композиции состоялся еще в 2018 году. По сюжету ролика, артист разгуливает по пустырю в пределах городской черты и зачитывает строчки о собственной жизни.

Напомним, что Масло Черного Тмина является обладателем большого количества видеоклипов. За свою карьеру музыкант успел опубликовать более 10 различных видеоработ.