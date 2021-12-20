Берлин, 20 декабря, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Более семи миллионов трудящихся в Германии (20% населения) по-прежнему работают за низкую заработную плату. После принятия закона о повышении минимального размера оплаты труда большинство из них сможет получать не менее 12 евро в час, сообщает 20 декабря немецкий журнал Spiegel.

Всего в настоящее время в Германии зарегистрировано около 7,8 миллиона рабочих мест с низким порогом заработной платы, повышение минимальной оплаты затронет почти 7,2 миллиона человек.

Согласно статистике, сектор с низкой заработной платой включает трудовые отношения, при которых оплата составляет менее двух третей среднего заработка. По состоянию на апрель 2021 года это было 12,27 евро в час.

Ранее федеральный министр труда Хубертус Хайль объявил, что законопроект о повышении минимальной заработной платы станет первым официальным актом в начале нового года.