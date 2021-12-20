Рим, , 22:35 — REGNUM Правительство Италии 23 декабря рассмотрит ряд предложений об изменении режима борьбы с эпидемией, решение будет приниматься в зависимости от статистики, заявил в понедельник, 20 декабря, премьер-министр Марио Драги.

Вакцинация от коронавируса в Италии Poliziadistato.it

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По имеющимся данным, правительство рассмотрит, в частности, вариант повторного введения масочного режима в общественных пространствах на открытом воздухе, а также обязательную вакцинацию для новых групп населения (сейчас она касается врачей, полицейских и учителей).

По данным на 20 декабря, в Италии умерли 135 778 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 137 (днем ранее — на 97). Это самый высокий показатель за последние полгода. Число подтвержденных носителей выросло на 16 213 (днем ранее — на 24 259). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 405 360 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены 369 703 человека (на 7428 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 46,1 миллиона человек (более 76,5% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).