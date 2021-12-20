Буэнос-Айрес, 20 декабря, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в северной части Аргентины, сообщает 20 декабря Геологическая служба США.

(сс) mariamza Флаг Аргентины на футбольном поле

Эпицентр землетрясения расположен в 92,9 км к юго-востоку от крупного города Сан-Мигель-де-Тукуман в аргентинской провинции Тукуман.

Очаг сейсмических колебаний залегал на глубине 10 км.

Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.