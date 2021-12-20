Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Аргентине
Буэнос-Айрес, 20 декабря, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в северной части Аргентины, сообщает 20 декабря Геологическая служба США.
(сс) mariamza
Флаг Аргентины на футбольном поле
Эпицентр землетрясения расположен в 92,9 км к юго-востоку от крупного города Сан-Мигель-де-Тукуман в аргентинской провинции Тукуман.
Очаг сейсмических колебаний залегал на глубине 10 км.
Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.