Москва, , 23:17 — REGNUM Европейский союз пока не предпринял реальных шагов по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Флаг ЕС MOs810

Александр Крылов «Трёхсторонний формат с участием России, Армении и Азербайджана оказался наиболее эффективным, так как именно он позволил остановить боевые действия. Пока что только Россия реально решает там проблемы, а все остальные играют лишь роль статистов. Пока со стороны ЕС мы видим пропагандистский ход. Если за пропагандой последуют реальные дела, а не только просто демонстрация на фоне флагов трёх лиц, которые пожимают друг другу руки, то это будет полезно. Будем надеяться, что потуги европейской демократии выльются в какие-то конкретные дела. Но пока что особой прыти у европейцев мы не наблюдаем».

Напомним, что 15 декабря в Брюсселе при посредничестве главы Европейского Совета Шарля Мишеля прошла встреча лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.