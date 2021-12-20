Рим, 20 декабря, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Популистское «Движение 5 звезд» не поддержит кандидатуру Сильвио Берлускони на выборах президента Италии, если такая кандидатура действительно будет представлена, заявил в понедельник, 20 декабря, лидер движения, экс-премьер страны Джузеппе Конте.

European People's Party Сильвио Берлускони

Берлускони — единственный из известных политиков, чье участие в выборах широко обсуждается, однако если популисты сдержат свое обещание не голосовать за него, то необходимого числа голосов эта кандидатура, скорее всего, не наберет.

Кандидатуру президента Италии утверждает парламент. Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в январе 2022 года. Он уже заявил, что не намерен идти на второй срок. Никто из ведущих политиков пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру.