Варна, Болгария, , 22:32 — REGNUM В городе Варна открылся первый в Болгарии общественный туалет, посетить который могут только посетители с «зеленым сертификатом» (документом о вакцинации от коронавируса COVID-19). Об этом 20 декабря сообщила софийская газета «Факты».

Жёлтые штаны! Два раза «ку!» Цитата из х/ф «Кин-дза-дза!». Реж. Георгий Данелия. 1986. СССР

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Как утверждает источник, на входе в указанное заведение каждый гражданин обязан предъявить соответствующую справку или доказать отсутствие заболевания коронавирусной инфекцией.

В ходе «торжественной церемонии» открытия нового ватерклозета один их инициаторов акции — председатель популистской «Партии болгарских мужчин» Росен Марков призвал всех, кто хочет воспользоваться туалетом «без справки», отправляться в Софию, в здание парламента. «Там сертификатов не требуется», — заявил он.

Напомним, 20 декабря в ходе экстренного заседания министерства здравоохранения Болгарии чиновники приняли постановление о выделении финансовых средств на пропаганду вакцинации против COVID-19 в стране.

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