Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Американский рэп-музыкант Kodak Black (Билл К. Капри) благополучно завершил программу реабилитации от наркотической зависимости. Об этом сообщило издание TMZ 20 декабря 2021 года.

Рэп Antonio Rull

В рамках судебного слушания, посвященного освобождению артиста от полицейского надзора, судья заявил, что доволен прогрессом рэпера на данный момент. Это означает, что в скором времени рэпер сумеет отправиться в концертный тур.

Напомним, что в начале сентября 2021 года Kodak Black провалил тест на наркотики, вследствие чего ему была назначена 90-дневная реабилитационная программа на территории штата Флорида (США). Позднее исполнитель сумел перенести выполнение 30-дневной части программы за пределы этого штата.

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