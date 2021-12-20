Манчестер, Великобритания, , 22:29 — REGNUM 20 декабря BBC сообщил, что 24-летний фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Аарон Ван-Биссака по решению Магистатского суда Лидса был оштрафован на 31,5 тысячи фунтов и лишен водительских прав на 6 месяцев.

Летом, 23 июня, Ван-Биссака был остановлен полицией в Манчестере, уже будучи лишенным водительских прав за превышение скорости. Также ситуацию усугубил момент, что автомобиль Аарона не был застрахован.

В текущем сезоне Аарон Ван-Биссака принял участие в восемнадцати матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых получил две желтые и одну красную карточки.