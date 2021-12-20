Берлин, , 23:41 — REGNUM В немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия некоторые дети получали дозы вакцины от коронавируса Moderna вместо одобренного препарата Pfizer-BioNTech. Об этом сообщает 20 декабря немецкое агентство DW.

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По предварительным данным, причиной инцидента стала ошибка, допущенная в одном из центров вакцинации. Местные власти уведомили общественность о произошедшем, заявив, что родители детей также проинформированы.

Чиновники также признали, что ошибка сотрудников центра вакцинации побудила их более внимательно изучить процессы вакцинации детей.

Отмечается, что каких-либо побочных эффектов у детей, получивших не предназначенный для них препарат, пока не было выявлено. Власти также попытались развеять опасения граждан на этот счёт, указав на то, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) уже подало заявку на одобрение вакцин Moderna для детей.

Напомним, Германия начала вакцинацию детей старше 5 лет после того, как в ноябре EMA дало зелёный свет вакцине Pfizer-BioNTech. Вакцина Moderna на сегодняшний день одобрена только для детей старше 12 лет.