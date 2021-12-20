Панама, 20 декабря, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Панамы подтвердило первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» на территории страны. Об этом сообщает 20 декабря панамское информагентство La Prensa.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

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Положительный результат теста на коронавирус оказался у 50-летнего мужчины, вернувшегося из деловой поездки по Южной Африке. Органы здравоохранения наблюдают за ещё шестью людьми, которые контактировали с заболевшим во время поездки.

По данным Worldmeters, на 20 декабря в Панаме зарегистрировано 483 386 случаев заболевания COVID-19, летальным исходом закончилось 7398 случаев. В настоящее время инфицированы 4094 пациента, 16 человек находятся в критическом состоянии. За прошедшие сутки в стране было выявлено 323 новых случая заболевания.